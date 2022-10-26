شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: حساب قدرة الاقتصاد وفقًا لسعر الدولار فكرة غير دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن حساب قدرة الاقتصاد وفقًا لسعر الدولار، هو فكرة غير دقيقة وغير صائبة، مشيرًا إلى ضرورة توافر العملة المطلوبة لتوفير كل المطالب وما يزيد عليها، على سبيل المثال إذا كان حجم الأنفاق الكافي يصل إلى 100 مليار، يجب أن يكون لدينا ما يقرب من 130 مليار، ليتم إنفاق الـ100، ثم يوضع الباقي في الاحتياطي.

وأضاف السيسي، خلال مداخلة تليفزيونية عبر برنامج "التاسعة"، ذلك لن يحدث إلا بتقليل فاتورة الاستيراد، وزيادة فاتورة التصدير عن طريق الصناعة، مشيرًا إلى ضرورة صناعة الكثير من مستلزمات الإنتاج في مصر.

وتابع، سعر الدولار مرتفع نتيجة عدة إجراءات أبرزها ارتفاع سعر الفائدة بالبنك الفيدرالي المركزي الأمريكي بشكل متكرر وحاد، ما جعل ضغط الدولار قتل العملات الأخرى، مشيرًا إلى أن الجنيه المصري ليس أكثر قوة من العملات الأخرى التي تأثرت.

وواصل: الدولار يجلس على العرش في العالم كله.