شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: 17 مليار جنيه تكلفة إنشاء مستشفى 500 500 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن رجال أعمال طرحوا عليه فكرة إنشاء مستشفى 500 500 لعلاج السرطان، فسألهم عن معرفتهم لعلاج مريض السرطان الواحد، حيث يتكلف 300 ألف جنيه، وأن المستشفى بالكامل ستتكلف 17 مليار جنيه.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" مع الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أنه شرع في إنشاء مستشفى 500 500 دون انتظار رجال الأعمال، قائلا: "لو أنا استنيت الرقم مش هتتعمل، ومش ممكن أي تبرعات تبقى كافية لتكلفة العلاج، ودي مشكلة الناس إن الحمل مش مستكمل بفهم وتقدير حقيقي للواقع".

وتابع الرئيس: "الجامع والكاتدرائية في العاصمة الإدارية.. تبرعات المصريين 10% فقط لإنشائهم، والباقي كملناه".

وأكمل الرئيس: "اللي حصل في 2011 اتعمل ليه، علشان ماكنش فيه أمل وكان فيه إحباط، وكان التشخيص اللي بيطرح من المثقفين والإعلاميين والسياسيين لا يعبر عن الواقع، ونحن خسرنا 477 مليار دولار في هذه الفترة، ولما انتوا يا مصريين علمتوا كده.. مش لما تكسروا تصلحوا؟.. نحصلوا كلنا مع بعض، أنا بصلح اللي انتوا عملتوه واللي كسرتوه علشان أرجعه تاني".