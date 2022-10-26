شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: استكملنا بناء مدينة زويل وتحملنا ما يقرب من 3 مليارات جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدكتور أحمد زويل، في عام 2014، جاء إليه وطلب إنشاء مدينة علمية، على أن تقوم الهيئة الهندسية بإنشائها، مؤكدا أنه وافق على الفور، على أن يوفر هو التمويل الخاص بإنشائها.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج "التاسعة" الذي يذاع على القناة الأولى المصرية: "الدكتور زويل أكد لي أنه متاح لديه وقتها 500 مليون جنيه، فطلبت من الرسومات الخاصة بالمدينة، وبعد تقييمها وجدنا تكلفتها 3 ونصف مليار، فكررت سؤالي، هل ستتمكن من توفير المبالغ المالية، فأكد أنه سيوفرها".

وتابع: "توفى الدكتور أحمد زويل، ونحن من استكملنا إنشاء مدينته للعلوم، ولم نحصل على أي مبالغ من أي شخص، لا يمكن أن نترك عمل غير منفذ، هل رأيتنا تركنا كوبري أو طريق دون استكمال؟"، مؤكدا أنه في عهد تم إنشاء 1000 كوبري.