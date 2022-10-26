"اتكهرب من التاندة".. تفاصيل جديدة في ضحية الطقس السيئ بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ملابسات جديدة حملتها معاينة الأجهزة الأمنية في وفاة شاب صعقًا بالكهرباء بمركز أوسيم شمال الجيزة، الثلاثاء.

تبين بالفحص تحت إشراف العميد هاني شعراوي رئيس قطاع الشمال، أن الشاب أحمد كامل حجر مقيم قرية الكوم الأحمر مركز أوسيم، تعرض لصعق كهربائي من "تاندة" يعلوها مصباحا "لمبة" تم توصيلها بشكل عشوائي غير قانوني، ليفارق الحياة في الحال.

البداية تعود إلى تلقي اللواء إيهاب خلاف مدير قطاع الشمال إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب بمنطقة السوق بالكوم الأحمر.

تبين بالفحص مصرع شاب صعقا بالكهرباء، وجرى نقل الجثمان إلى ثلاجة مستشفى أوسيم المركزي تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.

وشهدت مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وعدد من المحافظات على مدار اليوم سقوط أمطار متفاوتة الشدة تتراوح بين خفيفة ومتوسطة وغزيرة في بعض المناطق مصحوبة برعد وبرق وحبات برد.

وتتعرض محافظات الجمهورية لموجة من التقلبات الجوية الحادة حيث سيطرت السحب الرعدية على شرق البلاد مع تكاثر السحب الرعدية الممطرة على مناطق من السواحل الشرقية ومدن القناة وشمال سيناء والوجه البحري وشرق الدلتا وشمال الصعيد صاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة ورعدية أحيانا.

ومع تقدم الوقت وصلت الأمطار إلى محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى، تزداد شدتها بمرور الوقت.