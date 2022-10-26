الضريبة وتوسيع قاعدة الملكية.. أبرز التوصيات لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

استعرض ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، توصيات المؤتمر الاقتصادي الذي نظمته الحكومة المصرية تحت شعار "خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية"، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وفيما يخص أبرز التوصيات لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي جاءت كالتالي:-

- تفعيل برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة من خلال سوق الأوراق المالية.

- تبسيط إجراءات حصول شركات التكنولوجيا المالية على رخصة لاعتماد وتشغيل بعض الخدمات الإلكترونية وذلك لتحقيق التحول الرقمي.

- تولي وزارة المالية دراسة المتطلبات الضريبية الخاصة بنشاط صناديق الاستثمار بكافة أنواعها كونها آلية مهمة لزيادة أعداد المستفيدين من الاستثمار من خلالها خلال مدة زمنية محددة.

- استصدار التعديلات على قواعد قيد الأوراق المالية بما يمكن الشركات المقيدة من الاستحواذ على الشركات غير المقيدة بشروط ميسرة.

- إعداد تشريع لتبسيط وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات المالية بغرض الاستثمار في الشركات الناشئة.