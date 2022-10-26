رئيس" الحرية المصري": السيسي حريص على تحسين مستوى معيشة المواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أشاد الدكتور ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصري، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى ختام المؤتمر الاقتصادي، التي اتسمت بالشفافية والوضوح بشأن التحديات التي تواجه الدولة المصرية، والإنجازات الكبيرة التي تحققت في مسارات متوازية بجميع القطاعات خلال السنوات الماضية، فضلًا عن تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.

وأضاف، أن كلمة الرئيس كانت كاشفة للأوضاع التي مرت بها الدولة، والتحديات التي نجحت في اجتيازها، مؤكدًا حرص الرئيس على تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتذليل العقبات أمام المستثمرين المصريين والأجانب، للانطلاق بالاقتصاد المصري إلى المستقبل، ومنح الفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص في جميع المجالات.

وأوضح أن المؤتمر الاقتصادى شهد مشاركة كبيرة من الخبراء والمتخصصين، وكان فرصة جيدة للحوار المباشر مع الحكومة، حيث تم طرح وجهات النظر المختلفة من جميع الاتجاهات بهدف النهوض بالاقتصاد المصرى، والعبور نحو الجمهورية الجديدة.

وأكد الدكتور ممدوح محمد محمود أن توصيات المؤتمر الاقتصادى، خطوة مهمة لانطلاق الاقتصاد المصرى نحو المستقبل، حيث تم وضع رؤية متكاملة لتوفير المناخ الآمن للاستثمار، وتوطين الصناعة، وإزالة العقابت التى تواجه المستثمرين، مع تقديم حوافز استثمارية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتنمية الصادرات، وتسهيل نفاذها للأسواق العالمية.

وأشار إلى أن توصيات المؤتمر تعكس حرص الدولة على إصلاح قطاع الصناعة، وزيادة معدلات النمو الاقتصادى خلال المرحلة القادمة، وتفعيل برامج رد الأعباء التصديرية، وتعزيز دور مبادرة " إبدأ" لدعم القطاع الصناعى، وتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى، الذى يساهم فى تعزيز المنتج فى المشروعات القومية للدولة، وتحويل المناطق الصناعية إلى مدن سكنية متكاملة لتقليل تكلفة انتقال العاملين.

وأضاف رئيس حزب الحرية المصرى، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بانعقاد المؤتمر الاقتصادى سنويا وتنفيذ مخرجات المؤتمر، دليل على حرص القيادة السياسية على تنفيذ جميع التوصيات، والبدء الفوري بوضع التشريعات اللازمة لتنفيذ تلك التوصيات، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وعدم تحميل المواطن أية أعباء إضافية خلال الفترة القادمة، والعمل المستمر لتحسين مستوى معيشة الفئات الاكثر فقرا، وتوفير فرص عمل للمواطنين فى كل مناطق الدولة.

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