شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: لو مفيش إيد حديد فى 2013 كانت الناس فى الشارع اتدبحت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن قدرات الدولة الاقتصادية لا تسمح بتقديم الخدمة المرجوة للمواطنين، مشددا: "الدولة قدراتها ما تقدرش.. هي إمكانياتها كده.. وإن كان حد يقدر يعمل حل يجي وأنا هبقى سعيد به".

أضاف الرئيس السيسي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني: "هعلم الناس كويس إزاى ومنين، وكذلك الصحة، والأسرة لدينا 50% من المطلوب، أنا بقول الكلام ده بنفسي، الكلام خطير جدا، هل إحنا مش شايفين ولا مش عارفين نشوف ولا إحنا بنحط كلام جنب بعضه وخلاص".

أضاف الرئيس السيسي: "في 2013 لو مفيش إيد حديد كانت الناس اللي في الشارع اتدبحت، وما كانش حد يقدر يرفع صوته، لولا إن فيه جيش قوي وقادر وأنا كنت شاهد عيان في كل شئ".