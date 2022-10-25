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"القابضة للمياه" تناشد بترشيد الاستهلاك خلال الأمطار لتخفيف الضغط على شبكات الصرف

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القاهرة - سامية سيد - ناشدت الشركة القابضة للمياه المواطنين، باتباع الإجراءات التالية، أثناء سقوط الأمطار الغزيرة، تجنبا لحدوث أى أضرار: 

 

1-ترشيد استهلاك المياه خلال فترة سقوط الأمطار لتخفيف الضغط على شبكات الصرف الصحي لاستيعاب أكبر كمية ممكنة من مياه الأمطار.

 

2-تدبير الاحتياجات الضرورية وتقليل التحرك بالسيارات خلال فترة الامطار، وذلك للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر.

 

3-تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم / ساعة والحفاظ على مسافة أمان اكبر من المعتاد مع عدم وقوف السيارات على شنايش الامطار .

 

4-تجنب الوقوف أسفل شرفات المنازل القديمة والمتهالكة.

 

5-تجنب البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق وعدم الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية واعمدة الإناره والسكك الحديدية تجنبا لخطر الصعق.

 

 

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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