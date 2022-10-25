أول تعليق من "كشري التحرير" عن الفيديو المتداول بشأن واقعة عامل النظافة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عمارة:

كشف مصدر في سلسلة مطاعم كشري التحرير، اليوم الثلاثاء، حقيقة الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر عامل نظافة وهو يتناول الطعام داخل الفرع على عكس ما أثير حول منعه.

وقال المصدر لـ"الخليج 365"، إن هذا الفيديو لم يصدر بشكل رسمي ولا نعلم مصدرة، متسائلًا: "مين فرغ الكاميرات؟.. عايزين نفهم خاصة وأن من قام بهذا العمل يقدر يطلع غيره".

وكان انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يرصد واقعة كشري التحرير، منذ لحظة دخول عامل النظافة إلى المطعم، حيث طلب علبة "تيك أواي"، واختار منضدة بجوار الباب وجلس عليها ليتناول الوجبة.

وتبين من الفيديو أن أحد العمال في المطعم تحدث إلى العامل، ثم قام عامل نظافة بنفس المطعم بمحادثته، ثم انسحبا دون إثارة أية مشكلات، واتضح من خلال الفيديو أن أحدًا لم يتجه نحو العامل أو يعارضه.

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