مصدر يكشف موقف تأجيل الدراسة غدا في مدارس الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف مصدر بمحافظة الجيزة، موقف الدراسة بمدارس المحافظة غدا الأربعاء، بسبب سوء الأحوال الجوية، نتيجة سقوط أمطار غزيرة على البلاد، عقب انتهاء ظاهرة الكسوف الجزئي للشمس.

وتعرضت عدة مناطق من محافظتي القاهرة والجيزة خلال الساعات القليلة الماضية لسقوط أمطار غزيرة ورعدية، ونتيجة لاستمرار سقوط الأمطار بكميات كبيرة تراكمت المياه في عدد من الشوارع والمناطق بالمحافظتين.

وقال المصدر، لمصراوي، إنه لا يوجد تعطيل للدراسة في المدارس غدا، ولم يُناقش محافظ الجيزة هذا الأمر.

وأشار المصدر إلى أن كافة المعدات الخاصة بمحافظة الجيزة تعمل على شفط المياه حتى صباح الأربعاء، لتهيئة الطرق أمام الطلاب والمواطنين.​