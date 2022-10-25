الطقس السيئ.. الأمطار تضرب أكثر من 8 محافظات.. وتقرير يكشف التفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

استعرض اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، تقريرا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول متابعة جهود تعامل المحافظات مع عدم استقرار الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الذي تعرضت له عدد من محافظات الجمهورية.

وأشار تقرير غرفة العمليات إلى تعرض محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والفيوم والدقهلية والشرقية والإسماعيلية وشمال سيناء وعدد آخر من المحافظات لسقوط الأمطار بدرجات متفاوتة الشدة ما بين خفيفة إلى متوسطة وشديدة وتقوم الأجهزة المعنية بالتعامل مع المياه وجميع المرافق تعمل بصورة جديدة.

وأوضح التقرير جهود الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة لسحب مياه الأمطار ورفع أغلب التراكمات في الشوارع الرئيسية، ويتم العمل على رفع باقي التراكمات من الشوارع الجانبية بالتنسيق بين معدات الأحياء والمحافظة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة.

وبين التقرير قيام اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بجولات ميدانية لتفقد جهود رفع تراكمات المياه في الشوارع والاطمئنان على أعمال شفط تجمعات مياه الأمطار وكذا نواب المحافظ ورؤساء الأحياء والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وفي محافظة الدقهلية، أشار التقرير إلى توقف سقوط الأمطار على مستوى المحافظة وتم رفع أغلب تراكمات المياه من الشوارع الرئيسية لعدم التأثير على حركة المرور والمواطنين وجار العمل على سرعة رفع التراكمات من الشوارع الجانبية بالتنسيق بين المحافظة وشركة المياه والصرف الصحي.

كما أكد التقرير توقف سقوط الأمطار في محافظات الفيوم والجيزة والشرقية والقليوبية، وجار سرعة العمل على رفع تراكمات المياه بعد الانتهاء من شفط المياه من بعض الشوارع والطرق الرئيسية، إلى جانب التنسيق بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظات وشركات مياه الشرب والصرف الصحي.

ووجه اللواء هشام آمنة، غرفة العمليات بالوزارة بالاستمرار في متابعة الوضع بالمحافظات على مدار الساعة، وطالب وزير التنمية المحلية القيادات التنفيذية ورؤساء المدن والمراكز والأحياء والوحدات المحلية بالتواجد في الشوارع لمتابعة جهود سحب مياه الأمطار والانتهاء منها بصورة سريعة.​