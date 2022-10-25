شكرا لقرائتكم خبر عن محمود محيى الدين: المؤتمر الاقتصادى أتاح المشاركة والحوار وتبادل وجهات النظر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمود محيى الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخى COP27، أهمية المؤتمر الاقتصادى الذى يتيح المشاركة والحوار وتبادل وجهات النظر، والمقارنة بين البدائل والتكاليف والسيناريوهات المختلفة.

وأضاف رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخى COP27، خلال برنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة، أن المؤتمر الاقتصادى شهد عرض أكثر من فرصة أمام صانع القرار، وتم السماع لبدائل ونجاحات في بعض المسارات، وهناك ضرورة إذا كان هناك شيء يحتاج لمراجعة يتم مراجعته.

وأوضح محيى الدين، أنه لا يمكن وقف المشروعات في ظل استمرار النمو السكانى ووجود بطالة، موضحا أن المشروعات تزيد من النمو والطاقة الإنتاجية، وتمهد لإنتاج صناعى وزراعى.

ولفت إلى أن القطاع الخاص عندما يقوم بتمويل نفسه لا يحملك عبئا، ولكن يحمل نفسه عبء المخاطرة، ومصر لديها مرافق جاهزة، موضحا أهمية التركيز على الحماية الاجتماعية ومحاربة الفقر، فهو أمر مهم للغاية في ظل الظروف التي يشهدها العالم، ونحتاج اليوم زيادة عجلة النمو وزيادة فرص العمل.