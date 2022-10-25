شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة: لا تعطيل للدراسة بسبب الأمطار غدا حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت محافظة القاهرة أنه لا تأجيل للدراسة حتى الآن، وأنه يتم المتابعة والتنسيق مع الأرصاد، وسيتم اصدار بيان بشأن الدراسة بناء على التوقعات، كما يتم الان شفط مياه الأمطار من الشوارع.

وشهدت محافظة القاهرة تساقط أمطار غزيرة، وذلك بالتزامن مع انتشار معدات شفط المطار بالشوارع، وفى السياق تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة عددًا من أحياء العاصمة لمتابعة رفع تراكمات مياه الأمطار .

وأكد محافظ القاهرة أن جميع رؤساء الأحياء ومسئولى شركتى المياه والصرف الصحى وهيئة النظافة متواجدون بالشارع ميدانيًا ، مشيراً إلى انتشار الشفاطات والبدالات بمطالع ومنازل الكباري فى كافة أحياء العاصمة للتعامل الفورى مع تراكمات المياه .

وأكد محافظ القاهرة أنه تم رفع درجة الاستعداد للتعامل مع أى تجمعات للمياه طبقًا للحالة الجوية مشيرًا لوجود تنسيق مع هيئة الأرصاد على مدار اليوم لمتابعة حالة الطقس .

وشدد محافظ القاهرة على كافة المسئولين التنفيذيين بالمحافظة بالتعامل السريع مع الشكاوى التى ترد من المواطنين بأماكن تجمع المياه وازالتها على الفور.

كما شدد المحافظ على ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ من خلال التنسيق بين الاحياء وشركة الصرف الصحى وهيئة النظافة والحماية المدنية والادارة العامة لمرور القاهرة وتنفيذ خطة المحافظة لتوزيع الشفاطات والبدالات والنافورى، والمواتير بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكبارى والأنفاق لشفط أى تراكمات إن وجدت حتى لاتؤثر على انتظام الحركة المرورية مع تمركزها مدعمة بفرق الطوارىء والتدخل السريع بجانب هذه النقاط .

وأضاف محافظ القاهرة أنه تم ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات التابعة للجهات المختلفة لضمان الاستجابة السريعة لأية بلاغات او شكاوى بأماكن تجمع وتمركز المياه للتعامل الفورى معها.