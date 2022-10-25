معا نستطيع.. غدا فى الخليج 365

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القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها " معا نستطيع.. الرئيس السيسى للحكومة فى ختام المؤتمر الاقتصادى: عدم تحميل المواطن أعباء إضافية خلال الفترة المقبلة.. توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتخفيف تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على المواطنين.

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