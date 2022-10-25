شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة ينعى الدكتور رشاد برسوم أستاذ الأمراض الباطنة بقصر العينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وجميع العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور رشاد برسوم أستاذ الأمراض الباطنة بكلية طب قصر العينى -داعيًا المولى عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وكان الدكتور رشاد برسوم قد توفى، اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز الـ81 عامًا، بعد مسيرة علمية وبحثية حافلة بالإنجازات والجوائز على المستويين المحلى والعالمى.

وحصل الفقيد على جائزة النيل والجائزة التقديرية في العلوم التكنولوجية المتقدمة كما حصل أيضاً على عدة جوائز دولية أهمها الجائزة الدولية للجمعية الأمريكية لأمراض الكلي وجائزة روسكو روبنسون للجمعية الدولية لأمراض الكلي، وكان برسوم الرئيس المؤسس للاتحاد الإفريقي لأمرض الكلى والرئيس الأسبق لكلاٍ من الجمعيتين المصرية والعربية لأمراض وزراعة الكلي، والسكرتير العام الأسبق للجمعية الدولية لأمراض الكلي ومدير البرنامجين الدوليين للبعثات والتآخي بين مراكز الكلى.