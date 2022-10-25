شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام حركة الملاحة الجوية بمطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مطار القاهرة الدولي اليوم الثلاثاء انتظام في حركة الملاحة الجوية دون تأخير أو إلغاء للرحلات في ظل الطقس السيئ الذي تشهده البلاد.

هذا وكان مطار القاهرة قد أعد خطة محكمة للتصدى لأى طوارئ تحدث بسبب الأمطار وتم نشر العديد من فرق الإنقاذ والتعامل مع الكوارث الطبيعية بناء علي توجيهات المحاسب مجدىً إسحق رئيس شركة الميناء والذى وجه كافة الأطقم والمساعدين بضرورة توخي الحذر والوقوف علي أهبة الإستعداد

وكان مطار القاهرة قد سجل اليوم عدد رحلات حسب جدول التشغيل بلغ 420 رحلة دولية وداخليه نقل خلالها أكثر من 55 ألف راكب سفر ووصول فى سياق متصل كشف مصدر ملاحي بمطار القاهرة ، أن الرحلات الدولية والداخلية شهدت انتظام تام في حركة الاقلاع والهبوط دون تأخير أو إلغاء ، مع إعلان حالة الطوارئ بالمطار في ظل سوء الأحوال الجوية.

وأضاف أن هناك غرفة عمليات تتابع علي مدار الساعة حركة الطقس والتقلبات المناخية التي تشهدها البلاد.

شهدت محافظتا القاهرة والجيزة سقوط أمطار غزيرة وبرق ورعد، مساء اليوم الثلاثاء، وسط تحذيرات من هيئة الطقس بسقوط أمطار بنسبة 50٪ على القاهرة الكبرى وبنسبة 40٪ على شمال الصعيد والسواحل الشمالية الغربية.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية استمرار حالة عدم الاستقرار التى تشهدها البلاد، وسقوط أمطار متفاوتة الشدة في بعض المحافظات بنسب مختلفة