شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: تحرير 1666 مخالفة للمواعيد الشتوية لغلق المحلات والمقاهى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، عدد مخالفات مواعيد فتح وغلق المحال العامة الشتوية، منذ بداية تطبيق المواعيد الشتوية 30 سبتمبر الماضي وحتى مساء أمس الإثنين 24 أكتوبر بلغ 1666 مخالفة.

ولفت قاسم فى تصريحات له اليوم، إلى أن عدد المحال التي تم غلقها بلغ 642 محل، و128 سوقا، و63 مطعم، و306 مقاهى، و169 ورشة، و358 محلات ذات أنشطة أخرى، مؤكدا استمرار المحافظات في شن حملات على المحال التجارية والمولات والمطاعم والمقاهي للتأكد من تطبيق المواعيد الشتوية.

ويتضمن قرار وزير التنمية المحلية الخاص بالمواعيد الشتوية أن تكون مواعيد فتح المحال والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات ، يومياً من الساعة السابعة صباحاً وتغلق الساعة العاشرة مساءً على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة الحادية عشر مساءً و تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يومياً من الساعة الخامسة صباحا وتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة الواحدة صباحا، مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار (24ساعة) .

ووجه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، في وقت سابق، الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بتطبيق قرار المواعيد الشتوية لغلق وفتح المحلات والمطاعم بكل حزم والتنسيق المستمر مع مديريات الأمن والتنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحى للقيام بالحملات المفاجئة على كافة المحال التجارية للتأكد من التزام أصحابها بالمواعيد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن غرفة عمليات الوزارة ستقوم بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات للمتابعة المستمرة لتطبيق المواعيد الشتوية ، مناشدًا أصحاب المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بالالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية الجديدة حتى لا يتم تطبيق العقوبات المقررة بالقانون على المخالفين للقرار ، لافتاً إلى أن مواعيد غلق المحال والمطاعم والورش والكافيهات تشكل ضرورة لمساعدة الدولة على تحقيق الانضباط للشارع والقضاء على الفوضى ومنع الإشغالات وعدم إزعاج المواطنين والحفاظ على مرافق الدولة.