شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الرئيس السيسى: أنا على العهد معكم.. لن أدخر جهدا أو أؤجل عملا أو أسوف أمرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى: "أذكركم ونفسى بمسيرتنا سويا يوم أن لبيت ندائكم وارتضيت أن أكون على رأس فريق إنقاذ الوطن من الذين أردوا له السقوط فى براثن الانهيار والدمار متأجرين بالدين تارة وبالحرية والديمقراطية تارة أخرى".

وأضاف الرئيس السيسى: "أنا على العهد معكم لم ولن أدخر جهدا أو أؤجل عملا أو أسوف أمرا ولن أخشى مواجهة أو اقتحاما لمشكلة أو تحدى".

وتابع الرئيس السيسى: ذاتى في طريقى هذا هو اليقين بعظمة وعراقة أمتنا ولإيمانى بأن اصطفاف الشعب المصرى هو ضمان الانتصار والعبور نحو المستقبل.