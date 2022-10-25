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الرئيس السيسى: البلد بتاعتنا كلنا.. ونتيجة المؤتمر الاقتصادى تجعلنا ننفذه سنويا

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القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه يتم الاستجابة لكل المستثمرين، فنحن معكم واحنا بيكم هنطلع للأمام.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال المؤتمر الاقتصادى، موجها حديثه للمستثمرين: أرجو ألا يكون محصلة الكلام الذى قتله لا تشجعك ،لا، بل هي بلدنا كلنا، فهذه البلد ليس بتاعتى أو بتاعة الحكومة لكن بتاعتنا كلنا.

وتابع الرئيس السيسى:نتيجة المؤتمر الاقتصادى تجعلنا ننفذه سنويا هو ومؤتمرات تأخرها خلونا نتقابل ونتكلم وكل واحد يقول اللى عنده.

 

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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