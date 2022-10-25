شكرا لقرائتكم خبر عن الواقع والتحديات والأمل فى كلمة الرئيس السيسى بختام المؤتمر الاقتصادى (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادى مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى وخلال خطابه وجه العديد من الرسائل المهمة والتوجيهات الخاصة بأداء الحكومة خلال الفترة القادمة من أجل تحسين جودة حياة المواطن، كما كشف خارطة الطريقة بالنسبة للقطاع الاقتصادى.













وجاءت رسائل الرئيس السيسى كالتالى:

ندعو القطاع الخاص للعمل فى المشروعات المطروحة

الممارسات الدينية تحتاج "إعادة طرح فهم عصرى"

الموانئ والمطارات تُطرح أمام القطاع الخاص للتشغيل فقط

17 مليون مشترك يحصلون على الكهرباء بأقل من نصف ثمنها

نحتاج 60 ألف فصل سنويا و250 مليار دولار لتطوير التعليم

أى موضوع عايز أخلّصه بقول للجيش يعمله

يجب على مؤسسات الدولة مساعدة الحكومة فى كل إجراء

بنضيف 7 ملايين متر للإسكندرية وبنعمل أحسن ميناء فى الدنيا

المؤتمر الاقتصادى سيكون منصة لتقديم كشف حساب سنوى

الحكومة تبذل جهدا جبارا للتنمية ونسعى للتوازن فى إدارة الدولة

فيه خبراء اقتصاد رفضوا يمسكوا الوزارات فى العام 2014

إنشاء الجامعات الأهلية جاء ضمن مسار لتطوير التعليم

بتابع بنفسى دفع فلوس الصيانة فى بشاير والأسمرات

دولة مثل مصر تحتاج لإنفاق سنوى يصل إلى تريليون دولار

تقدم الدولة يحتاج إلى تكاتف قدرات وجهود الجميع

أعلم ضعف المرتبات.. أقل من 10 آلاف جنيه لحد بيشتغل مش هيعيش

وجهت الحكومة بالعمل على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية

توجيه الحكومة بعمل تقييم شامل ودورى للإجراءات الاقتصادية

توجيه الحكومة بعدم تحميل المواطن أعباء إضافية خلال الفترة المقبلة

أكدنا على ضرورة توفير فرص عمل فى كل مناطق الدولة

البدء الفورى بوضع التشريعات اللازمة لتنفيذ توصيات المؤتمر

سعى مستمر لتحسين مستوى معيشة الفئات الأكثر فقرا

زراعة مليون فدان جديدة تتكلف 150 مليار جنيه

جميع الشعوب تعانى جرّاء الأزمة الاقتصادية التى يشهدها العالم

حاولت أستفيد من الرصيد الشعبى كمسار فكرى يفيد الدولة

عايزين البلد تطلع لقدام؟ يبقى لازم كلنا نحشد ونشتغل

كل واحد بيشتغل معايا بيطحن نفسه علشان نعمل حاجة للبلد