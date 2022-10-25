شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: برنامج الإصلاح الاقتصادى كان بطله المواطن المصرى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى إننا واجهنا موجة إرهاب عاتية سالت دماء أبنائنا من رجال الجيش المصرى العظيم والشرطة المصرية الباسلة.

وأضاف الرئيس السيسى: اقتحمنا مشكلات وأزمات اقتصادية متراكمة على مدار عقود ببرنامج إصلاح اقتصادى كان بطله هو المواطن المصرى الذى تحمل أثاره المباشرة على حياته اليومية".

وتابع الرئيس السيسى، أن المواطن المصرى كان متفهما أهمية هذه الإجراءات لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.