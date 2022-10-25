شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء كسوف الشمس الجزئى بالقاهرة بعد ساعتين و16 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد ساعتين وست عشرة دقيقة تقريباً، انتهى منذ قليل ، كسوف الشمس الجزئى الذى تشهده مصر، بعد أن وصل لذروته فى القاهرة في تمام الساعة الواحدة وتسع دقائق ظهرا تقريباً حيث غطي قرص القمر حوالي 37.3% من قرص الشمس.

وبدأ الكسوف فى الساعة العاشرة و58 دقيقة و10 ثوان تقريباً ككسوف شبه ظلى (لا يمكن رؤيته بالعين المجردة ) وحتى نهايته ككسوف شبه ظلي في الساعة الثالثة ودقيقتين، و8 ثوان 4 ساعات و4 دقائق تقريبا

وأمكن رؤيته ككسوف جزئي في أوروبا وجزر الأورال وغرب سيبيريا والشرق الأوسط وغرب آسيا ومن شمال شرق إفريقيا.

وتم تسجيل المرحلة القصوى من الكسوف الجزئي في سهل غرب سيبيريا في روسيا بالقرب من نيجنفارتوفسك حيث يغطي قرص القمر حوالي 86% من قرص الشمس.

ويمكن الاستفادة من ظاهرتي الكسوف الشمسي والخسوف القمري للتأكد من بدايات ونهايات الأشهر القمرية أو الهجرية، حيث إن الظواهر تعكس بوضوح حركة القمر حول الأرض وحركة الأرض حول الشمس. ويرجى من المواطنين عدم النظر الى الشمس مباشرة إلا من خلال نظارات خاصة.