شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان للرئيس السيسي: نحتاج 30 مليون وحدة سكنية خلال 30 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، أن الدولة المصرية تحتاج إلى 30 مليون وحدة سكنية جديدة خلال الـ 30 عاما المقبلة، مؤكدا أننا نحتاج إلى ننقل كتلة كبيرة من سكان الريف إلى مناطق حضارية، لأن الحضر مسئول عن التنمية الاقتصادية الحقيقية.

جاء ذلك ردا على حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي، حول أن الدولة المصرية تحتاج إلى مليون وحدة سكنية في العام الواحد.