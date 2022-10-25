أخبار مصر

وزير الإسكان للرئيس السيسي: نحتاج 30 مليون وحدة سكنية خلال 30 عاما

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان للرئيس السيسي: نحتاج 30 مليون وحدة سكنية خلال 30 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، أن الدولة المصرية تحتاج إلى 30 مليون وحدة سكنية جديدة خلال الـ 30 عاما المقبلة، مؤكدا أننا نحتاج إلى ننقل كتلة كبيرة من سكان الريف إلى مناطق حضارية، لأن الحضر مسئول عن التنمية الاقتصادية الحقيقية. 

 

جاء ذلك ردا على حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي، حول أن الدولة المصرية تحتاج إلى مليون وحدة سكنية في العام الواحد.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا