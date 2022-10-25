شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: فلوس قناة السويس الجديدة كانت متوفرة لكن حاولنا نخرج الناس من الإحباط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادى مصر 2022: "قولت لرئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس معاك كام.. قالي مش معايا.. على فكرة المليارات عندى ملهاش قيمة لأن الحلم كبير أوى.. قولتله شوف.. إحنا لما عملنا قناة السويس الجديدة.. علمنا المشروع ده ووفرنا الـ 68 مليار جنيه بتوعهم". وأضاف الرئيس السيسي: "والله العظيم والله العظيم.. الـ68 مليار جنيه كانوا موجودين.. ولكن بعد حالة اليأس والإحباط نتيجة للأحداث من عام 2011.. قولنا نعمل حاجة للرأى العام".