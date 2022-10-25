لعدم تسليم حصة ميراث.. الجنح تقضي بتغريم مجدي عبد الغني 50 ألف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنح الدقي، اليوم الثلاثاء، بتغريم مجدي عبد الغني، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، 50 ألف جنيه، و51 جنيه تعويض مدني مؤقت؛ على خلفية اتهامه بعدم تسليم حصة ميراث.

كما أصدرت المحكمة حكم في القضية التي حملت رقم 8861 سنة 2022 بتغريم أشقاء مجدى عبد الغني، وهم محمد عبد الغني، وورثة مصطفى عبد الغني، بمبلغ مالي قدره 50 ألف جنيه لكلًا منهم.

كان أنور السمرجي المحامي، أقام دعوة وكيلًا عن مديحة عبد الله أحد ورثة جد المشكو في حقهم، اتهمهم فيها بعدم تسليم حصة ميراث موكلته.

ووفقًا لعريضة الدعوى، فالحصة الميراثية الخاصة بالشاكية عبارة عن أرض وريع الأرض الكائنة بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، والمقام عليها مشروع بنزينة لشركة الغاز الطبيعي للسيارات.