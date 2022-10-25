جمال مبارك في جنازة فريد الديب (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عادل:

تصوير- محمود بكار وهاني رجب:

شارك جمال مبارك نجل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، في جنازة المحامي فريد الديب، من مسجد السيدة زينب، بالقاهرة.

شيعت صلاة العصر اليوم الثلاثاء، جنازة المحامي فريد الديب، من مسجد السيدة زينب بالقاهرة، بعد أن وافته المنية عن عمر ناهز 79 عامًا.

وشارك العشرات من الشخصيات العامة، في تشييع الجثمان، وتم التوجه الجثمان لدفنه بمقابر العائلة بمدينة السادس من أكتوبر في الجيزة.

وتوفي المحامي الكبير فريد الديب، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، عن عمر ناهز 79 عامًا.

ونعت حنان الديب، والدها المحامي فريد الديب، وكتب على صفحتها الشخصية فيسبوك: "كان عزيزي وعزي وعزتي، فهو حبيبي الأول وعيني الثالثة وملجأي بعد الله، طاب به عمري الفائت، لكن أمر الله نافذ علينا جميعا.. مات أبي. الحمد لله وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وعانى فريد الديب من مرض السرطان في الدم، وتدهورت حالته في الآونة الأخيرة، ما أجبره على إعلان اعتزال الترافع في القضايا، والتفرغ لإعداد مذكرات النقض، وإدارة القضايا التي ستوكل إليه من داخل مكتبه.