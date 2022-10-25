السيطرة على حريق داخل شقة بحدائق الأهرام دون إصابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أخمد رجال الإطفاء بالجيزة، حريقا شب في وحدة سكنية بحدائق الأهرام، غرب المحافظة، دون إصابات، الثلاثاء.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من العقار 526 ح بحدائق الأهرام.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الحماية المدنية بالجيزة بـ٣ سيارات إطفاء بقيادة نائبه تنسيقا مع مأمور القسم.

تبين بالفحص نشوب حريق بشقة سكنية بالطابق الأرضي بعقار مكون من 6 طوابق، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق دون إصابات وجرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران.