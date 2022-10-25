برئاسة مدبولي.. قرار جمهوري بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي رقم 511 لسنة 2022، بشأن إعادة تشكيل المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي.

وينص القرار في مادته الأولى"يعاد تشكيل المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي ليكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية (محافظ البنك المركزي المصري، والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع، ووزراء الداخلية والعدل، والاتصالات والمالية والتخطيط والتنمية وغيرهم).

وللمجلس أن يدعو إلى حضور اجتماعاته من يرى دعوته من الوزراء ورؤساء الهيئات العامة والأجهزة الحكومية المختصة، ومن يرى الاستعانة بخبراته من ذوي الخبرة والمتخصصين في المسائل المعروضة، دون أن يكون لهم صوت معدود عند اتخاذ القرارات.

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