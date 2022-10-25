"عسكر" يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوي التكتيكي (جاسر-133)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة تنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوي التكتيكي (جاسر-133) الذي تنفذه إحدى وحدات قوات الدفاع الجوي،

ومشروع مراكز القيادة التعبوي (كريم-108) لإحدى تشكيلات القوات الجوية، في إطار تنفيذ خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

وألقى الفريق محمد حجازي قائد قوات الدفاع الجوي، كلمة أشار فيها إلى أن قوات الدفاع الجوى ستظل هي الحصن المنيع ضد من تسول له نفسه إختراق سماء مصر، مشيراً إلى أوجة التطوير والتحديث وزيادة القدرات القتالية لقوات الدفاع الجوي لمجابهة ما يستجد من تهديدات وتحديات.

تضمنت مراحل المشروعين عرض التقارير والقرارات للقادة على كافة المستويات والتدريب على صد الهجمات الجوية المعادية، حيث ظهر مدى ما وصلت إليه العناصر المشاركة من قوات الدفاع الجوى والقوات الجوية من استعداد قتالي عالي، ومهارة فى إستخدام أحدث وسائل نظم القيادة والتعاون والسيطرة لتنفيذ المهام المخططة والطارئة.

ونقل الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لكافة العناصر المشاركة، مشيداً بالأداء المتميز والكفاءة القتالية العالية الذي ظهر عليها رجال الدفاع الجوي والقوات الجوية.

كما ناقش عددا من القادة والضباط فى الإسلوب الأمثل لتنفيذ كافة المهام المكلفين بها، وقام بفرض عدد من المواقف التكتيكية المفاجئة للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم أثنـاء إدارة العمليات، مطالبهم بالحفاظ على المستوى المتميز والكفاءة القتالية العالية لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم بكفاءة واقتدار.

حضر مراحل المشروعين عدد من قادة القوات المسلحة.

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