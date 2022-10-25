متحف الحضارة يستقبل وزير الاقتصاد الإماراتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أعلن المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، استقبال عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي والوفد المرافق له.

وبحسب بيان اليوم الثلاثاء، كان فى استقبالهم فيروز فكري نائب رئيس هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية للإدارة والتشغيل والتي استهلت الزيارة بالترحيب بالوزير وقدمت له هدية تذكارية.

واصطحبت نائب رئيس هيئة المتحف، الضيوف في جولة تعريفية داخل المتحف للتعرف على أقسام وقاعات المتحف والتعرف على أنشطته المختلفة وإنجازاته، ثم رافقتهم أسماء سيد علي أمينة المتحف في جولة أثرية قدمت خلالها شرحا تفصيليا عن محتويات قاعة العرض المركزي وقاعة المومياوات الملكية وقاعة النسيج موضحة البانوراما التاريخية التي تحكي حضارة مصر عبر العصور المختلفة.

من جانبه، أبدى وزير الاقتصاد الإماراتي، إعجابه الشديد بمتحف الحضارة وعبقرية الإبداع والتميز لأسلوب العرض المتحفي والمعلومات الثمينة المصاحبة لتلك القطع الأثرية والتي تعبر عن أمجاد المصريين.

وحرص الوزير، على التقاط الصور التذكارية بالمتحف، مشيدا بحسن المعاملة ومدى الاستفادة من الزيارة التي تعد رؤية مستقبلية مهمة لامتداد جهود جذب الاستثمارات في مصر.