شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تعلن حاجتها لأفراد أمن ونظافة لتشغيل قطار "تالجو" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة الخدمات المتكاملة التابعة لهيئة السكة الحديد عن حاجتها لمشرفين أمن وعمال نظافة وأفراد أمن، تمهيدا لتعيينهم بخدمات قطار تالجو الجديد تمهيدا لتشغيله.
ويعرض الخليج 365 مواصفات هذه القطارات.
القطارات الجديدة تقدم أعلى مستويات الرفاهية والتكنولوجيا الحديثة .
القطار يتكون من 18 عربة .
كل قطار به "عربة قوى -عربة بوفيه- عربة نادى- 5 عربات أولى فاخرة -10 عربات ثانية فاخرة".
القطارات مدعمة بخدمات الانترنت
إجمالي عدد العربات 126 عربة .
الصفقة ستساهم في دعم الأسطول الحالى من قطارات النوم بالسكة الحديد .
ستشكل نقلة نوعية هائلة في تقديم خدمة فاخرة تليق بجمهور المسافرين .
تساهم فى زيادة عدد الرحلات الخاصة بتلك القطارات على خطوط الشبكة .