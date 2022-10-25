شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد جمعية زوجات ضباط الشرطة وأسرهم بالمعادى العسكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، نظمت القوات المسلحة زيارة لوفد جمعية زوجات ضباط الشرطة وأسرهم إلى المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى، وذلك لزيارة عدد من مصابى العمليات العسكرية عرفانًا وتقديرًا لما قدموه من تضحيات للحفاظ على أمن الوطن وسلامة أراضيه .

بدأت الزيارة بعرض فيلمًا تسجيليًا تناول الإمكانيات الهائلة داخل المجمع الطبى بالمعادى والذى يعد أحد أهم الصروح الطبية بالقوات المسلحة بما يمتلكه من منظومة طبية متكاملة تعمل بأحدث الأساليب العلمية فى جميع التخصصات الطبية.

كما قام الوفد بزيارة عدد من مصابى حرب أكتوبر المجيدة والذى مازالوا يخضعون للعلاج الدائم داخل المجمع الطبى، وعدد من مصابى العمليات الحربية فى سيناء الذى سجلوا أسمائهم بأحرف من نور فى تاريخ العسكرية المصرية نتيجة لتضحياتهم بالغالى والنفيس وتم إهداءهم درع الجمعية متمنين لهم الشفاء العاجل .

وفى نهاية الزيارة تم تبادل الدروع بين مدير المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى ورئيس مجلس إدارة جمعية زوجات ضباط الشرطة وأسرهم .