شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة تشارك دول الكومنولث الاحتفال بالذكرى 80 لمعركة العلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النصب التذكارى لمقابر الكومنولث بمدينة العلمين، الاحتفال بالذكرى الــ (80 ) لمعركة العلمين، وذلك بمشاركة القوات المسلحة، ووفود سياسية وعسكرية رفيعة المستوى للدول المشاركة من ( بريطانيا – ألمانيا – إيطاليا – اليونان ) وعدد من أسر ضحايا المعركة والمحاربين القدماء وعناصر من الموسيقات العسكرية.

وشهدت المقبرة التابعة لهيئة الكومنولوث لمقابر الحرب بمدينة العلمين، مراسم إحياء الذكرى الـ 80 لمعركة العلمين والتي دارت أحداثها عام 1942، حيث بدأت المراسم بوضع أكاليل الزهور بمقر الاحتفال الرئيسى، أعقبه عزف عدد من المقطوعات الموسيقية العسكرية الجنائزية، وإنشاد الترانيم التى تدعو إلى المحبة ونبذ العنف ونشر السلام فى أنحاء العالم، كما وقف المشاركون دقيقة حداد على أرواح ضحايا الحروب.

كما قامت الوفود المشاركة فى الاحتفال، بزيارة لمتحف العلمين العسكرى، حيث يعتبر المتحف تجسيداً لمعركة العلمين وبانوراما تخلد ذكرى وعتاد الحرب العالمية الثانية، لما يحتويه المتحف من مقتنيات عسكرية وخرائط سير المعركة وبعض المقتنيات الخاصة بقادة الجيوش .