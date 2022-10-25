شكرا لقرائتكم خبر عن المؤتمر الاقتصادى يوصى بإنشاء منطقة اقتصادية خاصة لصناعة تكنولوجيا المعلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصى المؤتمر الاقتصادى بإنشاء منطقة اقتصادية خاصة لصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عالية التقنية على المدى القريب. واللجوء إلى آلية القائمة البيضاء التي يتم تسجيل هذه الشركات بها.

وكذلك أوصى في جلسته الختامية بدراسة إدخال تعديلات على عقود توصيل التيار الكهربائي للمصانع بحيث تصبح قابلة للتمويل البنكي.

علاوة على اتخاذ إجراءات تنفيذية من شأنها تصدير العقار عالميا والترويج للمنتج العقاري من خلال الدولة/ القطاع الخاص، مع أهمية وضع إطار تنفيذي داعم ومحفز.

كما أوصى بإنشاء منطقة اقتصادية خاصة لصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عالية التقنية على المدى القريب ، واللجوء إلى آلية القائمة البيضاء التي يتم تسجيل هذه الشركات بها.