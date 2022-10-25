شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيز دور صندوق مصر السيادى.. ضياء رشوان يستعرض توصيات المؤتمر الاقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الكاتب الصحفى ضياء رشوان نقيب الصحفيين، التوصيات الصادرة عن المؤتمر الاقتصادى مصر 2022 فى جلسته الختامية المنعقدة اليوم الثلاثاء، وذلك فى إطار تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وهى:

- توسيع قاعدة الملكية بالتركيز على التخارج من خلال تبنى الطرح بالبورصة كأولوية، ويليها زيادة رأس المال من خلال دخول مستثمر استراتيجي.

- تعزيز دور صندوق مصر السيادي من خلال نقل عدد من الشركات التابعة للدولة إليه.

- تحديد فترات زمنية للموافقة على الطلبات المقدمة من المستثمرين، وفى حال تأخر رد الجهة يعتبر ذلك موافقة ضمنية لبدء مزاولة النشاط.

- الإسراع في صرف دعم الصادرات للقطاعات المستحقة للدعم، بمجرد التقدم بالمستندات الدالة.

وفيما يخص القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، قال ضياء رشوان أن التوصيات الصادرة عن المءتمر كالتالى:

- إصلاح منظومة التعاونيات والاتحادات المرتبطة بالنشاط الزراعي، من خلال إصلاح هيكلي ومؤسسي ومالي وإداري بما يدعم قدرتها على القيام بدور أكبر في ملف الأمن الغذائي.

- إيجاد خطوط نقل سريع لتمكين الصادرات الزراعية الطازجة من النفاذ إلى الأسواق المستهدفة باعتبار هذه المنتجات سريعة التلف مع التركيز على الخطوط التي تمثل أهمية نسبية ولها وزن نسبي في حجم الصادرات الزراعية.