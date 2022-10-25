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رئيس الوزراء: الحكومة تواصل مسيرة الإصلاح الاقتصادى لزيادة مساهمة القطاع الخاص

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القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أن الدولة تحرص على استهداف التضخم، خاصة فى ظل الصعوبات العديدة التى تواجه البيئة الاقتصادية الدولية وارتفاع معدلات التضخم إلى 100% فى بعض الدول. 

 

وأضاف خلال كلمته فى الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادى: " نحرص على تطوير مؤشر سلة من العملات والأصول ليعكس القيمة الحقيقية للجنيه وليس أمام عملة واحدة"، مؤكدا أن الحكومة تواصل مسيرة الإصلاح الاقتصادى ووتيرة النمو وزيادة الشمولية لزيادة مساهمة القطاع الخاص.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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