شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحمى عينيك أثناء مشاهدة ظاهرة كسوف الشمس؟ الصحة توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة في منشور اليوم الثلاثاء، عن آليات حماية العين أثناء مشاهدة كسوف الشمس، وقالت إنه يجب الحرص على عدم النظر بشكل مباشر أو ارتداء النظارة الشمسية.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن النظر إلى الشمس خلال مشاهدة الظاهرة، قد يسبب تلف فى خلايا شبكية العين، وهو ما يؤدى إلى العمى.

وأضافت وزارة الصحة والسكان:" حال ظهور أعراض علي العين بعد مشاهدة الكسوف يرجى زيارة الطبيب".