شكرا لقرائتكم خبر عن الصناعة قاطرة الاقتصاد.. رسائل رئيس الوزراء لتطوير القطاع فى المؤتمر الاقتصادى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس الوزراء، عن العديد من المحاور منها ملف الإعفاءات الضريبية فى إطار دعم الصناعة، متابعا: "كنا فى الأول بنفكر فى الإعفاءات.. ومن الممارسات العالمية نعمل على منع الازدواج الضريبى.. ولقينا المستثمر من الخارج لو وفرنا له إعفاء ضريبى.. هيروح يدفع الضريبة فى بلده.. وأنا كدولة مش استفدت حاجة.. وعملنا مشروع قانون فى مجلس حافز استثنائى للاستثمار".

وأضاف خلال كلمته ضمن جلسة "خارطة طريق لتطوير الصناعة.. تحديات وآليات تحفيز القطاع"، ضمن فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022: "مشروع القانون للمصانع أو الصناعات المهمة أو الصناعات الاستراتيجية أو المناطق التي نرغب فهيا التنمية.. عندما يقدم المستثمر الإقرار الضريبي.. ترد له جزءا كبيرا.. 55% ضريبة الدخل.. حد أقصي 45 يوما.. ولو وزارة المالية اتأخرت هتدفع فوائد التأخير.. هذا قانون تم إقراره في مجلس الوزراء.. وجار إرساله إلى البرلمان لاعتماد حافز استثنائي خلال الفترة المقبلة".

كما أكد الدكتور مصطفي مدبولى، أن الدولة نفذت خطوة مهمة لمنظومة الأراضي، من خلال آلية جديدة وإجراءات مختلفة لتسهيل هذا الملف، متابعا: "فيما يخص المشروعات الكبرى.. حطينا آلية جديدة وإجراءات خاصة فيما يخص المشروعات الكبرى".