شكرا لقرائتكم خبر عن رفع الجلسة العامة لمجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المستشار أحمد سعد، وكيل مجلس النواب، عن رفع الجلسة العامة للمجلس اليوم، الثلاثاء، بعد الموافقة على قانون تعديل الأحوال المدنية و تعديلات مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى المجموع شأن الأسلحة والذخائر على أن تعقد الجلسة التالية غدا الأربعاء.

كما وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار أحمد سعد، وكيل مجلس النواب، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 298 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المبسط بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع تحويل نظم المناخ (TFSC) بمبلغ 1.5 مليون يورو الموقع في القاهرة بتاريخ 28/3/2022.

كما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 342 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة التعاون الدولي، وبنك التنمية الأفريقي بمبلغ 83 مليون يورو للمساهمة في برنامج دعم الكهرباء والنمو الأخضر - المرحلة الثانية، والموقع بتاريخ 20/4/2022