شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: فكرة الحوار الوطنى ليست سياسية فقط.. بل لنتواصل رغم الاختلافات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أهمية الحوار الوطني في التواصل بين الجميع، قائلا: "أنا سعيد بالنقاش والحوار الذي تم في المؤتمر الاقتصادي على مدار الثلاثة أيام الأخيرة، ولكن عندما أطلقنا فكرة الحوار في أبريل الماضي، وقلنا لازم نتكلم مع بعض، كثير من الناس تصوروا أن الموضوع سياسة.. ولكن الهدف إننا نسمع البعض بشكل أكبر في ظل الظروف والتحديات الموجودة في العالم وبلدنا، على الأقل يبقى فيه تواصل ما بيننا، علشان نشوف مع بعض، حتى بالرغم من الاختلاف".

أضاف الرئيس السيسي فى الجلسة الختامية: "كل الموضوعات اللي اتكلمت فيها متصلة بالاقتصاد، هل البيئة السياسية الموجودة في الإقليم وحتى في مصر تسمح لنا أن ننفذ كل ما نتمناه بغض النظر عن صحته، كل المقترحات التي ذكرت أي طالب في كلية السياسة والاقتصاد يتكلم فيها، أوعى حد يزعل مني، ولكن كل الكلام التي تم التوافق عليه إحنا ملتزمين إننا نعمله لأننا ما عملناش الحوار ده علشان نستهلك وقت".

وتابع الرئيس في حديثه عن المؤتمر الاقتصادي: "الفعاليات اللي اتعملت كلام محترم ومقدر من كل اللي قالوه، وكل التوصيات المتوافق عليه هنعملها".