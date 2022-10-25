شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: "الدنيا كلها كانت بتقول فى 2013 هو الجيش سايبنا ليهم ليه؟!" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن الفترة في أعوام 2011 و2012 و2013، قائلا: "هقولكم شوية حاجات كده عشتها الفترة اللى فاتت، وتحديدا ساعة ما حصلت الأحداث بتاعت أعوام 2011 و2012 و2013".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي: "الدنيا كلها كانت بتقول هو ساكت ليه.. هو سايبنا ليهم ليه.. وهما هيعملوا فينا إيه.. الجيش يعرف اللى بيقوله ده كويس.. وبعض المفكرين يفهموا ده كويس.. الجيش جزء الدولة المصرية ومن الكيان ويخضع لرئيس الجمهورية".