شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. حركة نواب رؤساء أحياء العمرانية والطالبية والعجوزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قرارا بتكليف عدد من نواب لرؤساء الأحياء ورؤساء للوحدات المحلية، وذلك فى إطار المتابعات الدورية لأداء نواب رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والوقوف على مدى كفاءتهم وتنفيذ التكليفات المسندة إليهم على أكمل وجه.

وتضمن قرار محافظ الجيزة، تكليف كلا من باسم حمدى محمود ومحمد جمال حسان، نواب لرئيس حى العمرانية، وسيد عبد الله السيد نائب رئيس حى العمرانية لقطاع النظافة.

وشمل قرار محافظ الجيزة، تكليف محمد حسين السيد الشافعى نائبا لرئيس حى الطالبية وأكرم حسن أحمد محمد نائبا لرئيس حى الطالبية لقطاع النظافة، وأحمد محمد أحمد خضر نائبا لرئيس حى العجوزة.

كما كلف المحافظ، كلا من نبيل عمر محمد الديب للعمل رئيسا للوحدة المحلية بدهشور بمركز ومدينة البدرشين، ومحمد عبد السميع رئيسا للوحدة المحلية بالكوم الأحمر بمركز ومدينة أوسيم.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على نواب رؤساء الأحياء إجراء المتابعات الميدانية الدورية للتأكد من حالة الشوارع وجهود تحسين مستوى النظافة ورفع المخلفات ومتابعة شركات الجمع السكنى ومنع الإشغالات والتعديات على الطريق العام وأراضى الدولة إلى جانب متابعة تنفيذ أعمال الرصف والتطوير للطرق والمحاور المدرجة بالخطة الاستثمارية لضمان تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.