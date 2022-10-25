قد يؤدي للعمى.. تحذير عاجل من الصحة بشأن مشاهدة كسوف الشمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

وجه الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عددا من النصائح لحماية العينين أثناء مشاهدة ظاهرة كسوف الشمس.

وطالب "عبدالغفار" في منشور توعوي بالحرص على عدم النظر بشكل مباشر أو ارتداء النظارة الشمسية، لأن النظر إلى الشمس بالعين المجردة خلال هذه الظاهرة قد يسبب تلف في خلايا شبكية العين وقد يؤدي إلى العمى.

وأوضح أنه حال ظهور أعراض على العيون بعد مشاهدة الكسوف يرجى زيارة الطبيب المتخصص.

وأوضح أن ظاهرة الكسوف الجزئي في القاهرة تبدأ بحسب بيان هيئة الأرصاد المصرية في تمام الساعة 12 ظهرا تقريبا، وتبلغ ذروتها في تمام الساعة الواحدة و9 دقائق ظهرًا وتنتهي في تمام الساعة 2.16 دقيقة مساءً.

وتشهد الكرة الأرضية، اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر، كسوفا جزئيا للشمس، بالتزامن مع نهاية شهر ربيع الأول وعند اقتران شهر ربيع الآخر لعام 1444هـ.

ويستغرق الكسوف منذ بدايته في الساعة العاشرة و58 دقيقة و10 ثوان تقريباً ككسوف شبه ظلي (لا يمكن رؤيته بالعين المجردة) وحتى نهايته ككسوف شبه ظلي في الساعة الثالثة ودقيقتين، و8 ثوان 4 ساعات و4 دقائق تقريبا.

وتشهد القاهرة الكبرى، مرحلة الكسوف الجزئي في الساعة الثانية عشرة ظهراً تقريباً، وستكون ذروة الكسوف الجزئي في القاهرة في تمام الساعة الواحدة وتسع دقائق ظهرا تقريباً حيث يغطي قرص القمر حوالي 37.3% من قرص الشمس.

وينتهي الكسوف الجزئي في الساعة الثانية وست عشرة دقيقة تقريباً، وبذلك يستغرق الكسوف الجزئي منذ بدايته في القاهرة وحتى نهايته ساعتين وست عشرة دقيقة تقريباً.