"أنت البطل والأيقونة".. السيسي: هو حد ممكن يديني ضهره؟ أنا ضهري ربنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عمارة:

كشف الرئيس عبدالفتاح السيسي، كواليس جديدة عن الفترة التي عايشتها مصر خلال ثورة 30 يونيو.

وقال الرئيس السيسي في كلمته بالجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي، اليوم الثلاثاء: "لما جيت عملت البيان كنت حريص أحافظ على التماسك الهش للمجتمع بما فيها الفصيل ده، لأجل خاطرها، كنت موجود في مجلس الوزراء، بيقولولي عايزين نحافظ عليك إنت البطل إنت الأيقونة.. طب هو البطل خلاص بقى ولا إيه؟ هو حد ممكن يدي ضهره؟ لأ مش ليا، أنا ضهري ربنا، واللي يقدر على ربنا يتفضل".

وأضاف الرئيس: "ساعة ما حصلت أحداث 2011 و2012 و2013، الدنيا كلها كانت بتقول هو ساكت ليه، وسايبنا ليه، الجيش يعرف ده؟ الجيش ده جزء من مؤسسات الدولة ويخضع لرئيس الجمهورية، مين علم الراجل ده، ويعرف إن البلد دي داخلة على حرب أهلية، ويعرف إن فيه حد أدنى وهي وظيفته وحد أقصى وهي حياته، بقول ده عشان الواقع متغيرش كتير".​