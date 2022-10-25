أخبار مصر

الرئيس السيسي عن علاقته بالله: "يارب يكون بيحبني.. شايف عمل إيه معانا"

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي، عن علاقته بالله، مدللًا على ذلك بالحفاظ على الوطن في لحظاته الصعبة.

وقال الرئيس السيسي: "الرزق على الله، وأنا بتكلم وحد بعد المؤتمر، حد قالي بتتكلم عن ربنا كتير ليه؟ قولتلهم حبيبي، وغالي عليا... أنا اللي شايف عمل إيه معاكم، ممكن تكونوا شايفين بس أنا أكتر، والله والله والله كرمه على مصر فوق خيالكم".

وأضاف: "بقول إن الحق سبحانه لما نذكره في ملأ، ربنا يذكرنا في ملأ أحسن منه، هتكلم وأتكلم، بس هو يقبلني، يا رب يكون بيحبني صحيح".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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