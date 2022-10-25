الرئيس السيسي: أعتبر نفسي إنسانًا طُلب منه حماية وطن

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه يرغب في أن يصبح المؤتمر الاقتصادي الراهن منصة اقتصادية مستقرة، يتم عقده بشكل دوري ككشف حساب لما تم إنجازه.

وأضاف الرئيس السيسي في كلمته بالجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي: "متفق معاكم إن المؤتمر يتعمل كل سنة، كنا من 5 سنين أو أكثر كنا حريصين نعمل منصة حوار، وقلنا مؤتمر شباب يتناول قضايا الوطن، مش شباب بس، ونجحنا في ده، ثم جت كورونا، مقدرناش نكمل بنفس المستوى، عايز أكد تاني، منصة اقتصادية مستقرة، نلتقي كل سنة ونقول ده كشف الحساب، يجي ليا كحكومة وقيادة دورية بالإنجاز اللي اتحقق".

وتابع: "خليني وأنا بكلم دكتور ضياء، لما اتكلمنا على إننا نعمل حوار وطني، كان شائك، نطرح كل القضايا، وكل الجهات اللي عايزة تتكلم تتكلم، مش سياسة بس، ثقافي وديني وإعلامي وكله، وأنا أتصور، وقبل ما أقول إننا أنهينا موضوع الحوار الوطني بشكل متكامل، عايزين نعمل حاجة تانية، زي ما عملنا الاقتصادي، متصور نعمل ده في الملفات التانية".

واستكمل: "أشارك معاكم مش بصفتي رئيس مصر، الناس بتفتكر بدغدغ مشاعرهم، أنا بعتبر نفسي إنسان طلب منه حماية وطن، أدبيات الرئيس حاجة وأدبيات الإنسان حاجة تانية".