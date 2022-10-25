السيسي: كل اللي اتقال في المؤتمر الاقتصادي أي طالب في سياسية واقتصاد ممكن يقوله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن سعادته بالنقاشات التي تمت خلال فاعليات المؤتمر الاقتصادي الذي عقد على مدار ثلاثة أيام بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال خلال كلمته في الجلسة الختامية للمؤتمر، اليوم:"خليني أرحب بيكم وأنا سعيد بالنقاش اللي تم"، مضيفا:"لما أطلقنا الحوار الوطني في أبريل، البعض تصور إنه سياسة، ولا بأس، لكن كان الهدف إننا نسمع بعض، في ظل الظروف، محتاجين نكون شايفين بعض، حتى رغم الاختلاف".

وتابع:"قلت كلام في بداية المؤتمر، ناس قالولي تقصد إيه، انت اتكلمت في موضوعات أخرى، أنا كنت شايف إنها متصلة، لما اتكلمت عن البيئة السياسة، هل البيئة في مصر والإقليم تتيح لنا؟، اوعوا حد يزعل مني، كل المقترحات اللي اتقالت، أي طالب في كلية سياسة واقتصاد، بيتكلم فيها، لكن إزاي تعملوها، كلامي هيبقى كده".

وأضاف:"كل الكلام اللي تم التوافق عليه، ملتزمين إننا نعمله، معملناش الحوار عشان نستهلك جهدكم وجهدنا، اللي اتقال مقدر ومحترم، كدولة وحكومة ملتزمين، لا بد للمؤتمر ده يكون فيه آليات مستقرة عشان نقدر ننفذ لو قابلتنا مشكلة".