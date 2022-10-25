اتفاق صندوق النقد ومؤشر الجنيه.. "رشوان" يعلن توصيات المؤتمر الاقتصادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد غايات:

أعلن ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، توصيات المؤتمر الاقتصادي الذي تنظمه الحكومة المصرية تحت شعار "خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال "رشوان" إن المؤتمر الاقتصادي توصل لعدد من التوصيات، وقررت الحكومة تشكيل لجنة لمتابعتها وتنفيذها.

وتشمل هذه التوصيات:

- العمل على استمرار خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي والاستمرار في تحقيق فائض أولى لتعزيز قدرة الدولة على سداد التزاماتها.

- سرعة الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي وأهمية مرونة سعر الصرف ليعكس ديناميكيات السوق من العرض والطلب كأداة لامتصاص الصدمات الخارجية

- العمل على تفعيل سوق المشتقات للعملية والعقود الآجلة كأداة تحوط ضد مخاطر تنينب سعر الصرف.

- إصدار مؤشر للجنيه المصرى مقوما ببعض العملات لأهم الشركاء التجاريين والذهب.

- إصلاح منظومة التعاونيات والاتحادات المرتبطة بالنشاط الزراعي من خلال إصلاح هيكلي ومؤسسي ومالي وإداري بما يدعم قدرتها على القيام بدور أكبر في ملف الأمن الغذائي (تسويق تعاوني- مستلزمات إنتاج - زراعات تعاقدية إرشـاد زراعي - تجميعات زراعية).

- إيجاد خطوط نقل سريع لتمكين الصادرات الزراعية الطازجـة مـن النفاذ إلى الأسواق المستهدفة باعتبار هذه المنتجات سريعة التلف مع التركيز على الخطوط التي تمثل أهمية نسبية ولها وزن نسبي في حجم الصادرات الزراعية.