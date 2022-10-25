التنمية المحلية: دورات تدريبية للعاملين بالمراكز التكنولوجية لتحسين الخدمات

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القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تولى اهتماماً كبيراً لتدريب وبناء قدرات العاملين بالمراكز التكنولوجية بالمحافظات لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تضمت الخطة التدريبية للمحليات للعام المالى الحالى 7 دورات تدريبية، يستفيد منها 210 من المديرين والعاملين بالمراكز التكنولوجية، كما تتضمن الخطة التدريبية ورشة عمل للمراكز التكنولوجية تشرف عليها إدارة التحول الرقمى بالوزارة ووزارة التخطيط ، ويستفيد منها 84 متدرب، لافتاً الى أن الدورات التدريبية تركز على عدة مجالات منها القوانين المنظمة لخدمات المراكز التكنولوجية، وكيفية التعامل مع المواطنين بلغة الإشارة، وتطوير خدمة المواطنين وإدارة النزاعات والتعامل مع الجمهور فى المراكز التكنولوجية .

وأوضح اللواء هشام آمنة، في بيان اليوم، أن الدورة التدريبية التى ينفذها مركز سقارة للتدريب هذا الأسبوع لتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، تتناول المراكز التكنولوجية ودورها فى تطوير الخدمات الحكومية بمراكز ومدن وقرى مصر، وكيفية إعداد مؤشرات قياس الأداء فى هذه المراكز، والتعرف على أهم المشكلات التى تواجه هذه المراكز وكيفية التعامل معاها، ويستفيد من هذه الدورة 30 متدرب من المحافظات.

وكشف وزير التنمية المحلية، أن عدد المراكز التكنولوجية المميكنة فى المحافظات يبلغ عددها 290 مركزاً فى المدن والأحياء، إضافة الى 15 مركزًا فى دواوين المحافظات ، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف خلال العام الحالى اضافة 24 مركزًا تكنولوجيا بالمدن والأحياء ، و 12 مركزًا تكنولوجيا بدواوين المحافظات ، وقال أن المراكز التكنولوجية تقدم فى المتوسط 180 خدمة للمواطنين.

وأشار اللواء هشام آمنة، إلى أن الدورة التدريبية التى تنفذها الوزارة بمركز سقارة خلال الأسبوع الحالى تركز على مؤشرات قياس أداء المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، والأطر المنطقية للبرامج والمشروعات، وخطوات تصميم نظم المتابعة والتقييم، وتقييمات البرامج والمشروعات وأنواعها (خط الأساس - مراجعة نصف المدة – التقييم النهائى – تقييم الأثر) ، وأنواع مؤشرات متابعة الأداء وتعريفاتها والمصطلحات المرتبطة بها ( المستهدف – خط الأساس – المحقق – تصنيفات الخاصة بالبيانات )، وأدوات جمع بيانات نظام المتابعة والتقييم، والعلاقة بين نظم نظم المتابعة والتقييم والمؤشرات ونظم التقارير، ولوحات البيانات التفاعلية، واستخدامات بيانات المتابعة، وخطوات تطوير مؤشرات متابعة أداء المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين .

كما تركز الدورة التدريبية أيضاً على مؤشرات متابعة المكاتب الأمامية والخلفية للمراكز التكنولوجية وتعريفاتها وأدوات جمع البيانات، وكيفية وضع خطة عمل لجمع البيانات الخاصة بمؤشرات المتابعة وإعداد نماذج التقارير الخاصة بمؤشرات المكاتب الأمامية والخلفية، اضافة إلى مؤشرات تقييم رضا المواطنين ومؤشرات تقييم المراكز التكنولوجية، والممارسات الإيجابية فى عمليات الرصد والتقييم والتحقق من جودة البيانات ورصد التحديات والدروس المستفادة ، وكيفية إعداد خطة العمل فى ما يتعلق بالرصد وأنواع التقييمات التى يتم اجرائها وخطوات التقييم ، كما تركز الدورة على تنفيذ مجموعات عمل لتطبيق الإطار النظرى الذى يتم التدريب عليه وذلك لتحقيق رضا المواطنين عن جودة الخدمات المقدمة من المراكز التكنولوجية.

ونوه وزير التنمية المحلية، إلى أهمية المراكز التكنولوجية فى التسهيل على المواطنين فى الحصول على الخدمات، مع فصل مقدم الخدمة عن طالبها لدرء أى شبهة فساد، مع تبسيط الإجراءات وهو ما يحسن من فرص الاستثمار بالمحافظات، موضحاً أن المراكز التكنولوجية بالأحياء والمدن والمراكز استفادت من التقدم التكنولوجى والتحول الرقمى، لتصبح منصات رقمية لخدمة المواطنين والمستثمرين، وتتبع أسلوباً مطوراً لتحقيق أهدافها وتقديم خدمات راقية للمواطنين تساهم فى تغيير النظرة السلبية عن المحليات من خلال نظام موحد ومركزى ومميكن مرتبط بالإدارات المختلفة، كما أنها تسهم فى دعم اللامركزية لجميع مراكز الوحدات المحلية، من خلال نظام الشباك الواحد، فضلاً عن ميكنة وتبسيط إجراءات الحصول على هذه الخدمات.

وقال اللواء "هشام آمنة"، إن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية للتوسع فى تلك المراكز التكنولوجية سواء الثابتة أو المتحركة لتقديم كافة الخدمات الحكومية بشكل مميكن من خلال منظومة تكنولوجية متكاملة مرتبطة بالعديد من الجهات لتقدم خدمة مميزة وحضارية تليق بالمواطن المصرى، يستطيع الحصول عليها من مكان واحد مؤهل على أعلى مستوى لاستقبال المواطنين، وذلك تيسيراً على المواطنين وتوفيراً للوقت والجهد، مؤكدا حرص الوزارة على التنسيق مع كافة الجهات المعنية للحصول على رضا المواطنين.

وأضاف اللواء آمنة أن قطاع البنية المعلوماتية والتحول الرقمى بالوزارة، يتابع الأداء والخدمات المقدمة بالمراكز التكنولوجية بالمحافظات بالتنسيق مع وزارة التخطيط، و ينسق مع لجان متابعة ودعم المراكز التكنولوجية على مستوى كل محافظة ، كما يقوم بزيارات ميدانية للمراكز التكنولوجية بالأحياء والمدن ، للتأكد من جودة خدماتها على أرض الواقع ، بالإضافة إلى مساعدة المحافظات فى تحقيق استدامة تشغيل المراكز التكنولوجية وتوفير الاحتياجات والصيانة والتدريب وإيجاد آليات لتحفيز العاملين بها وإثابتهم وفقا لمعدلات الأداء.



