شكرا لقرائتكم خبر عن جدول امتحان شهر أكتوبر للصف الثانى الثانوى بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة الجيزة جدول امتحان شهر أكتوبر للصف الثانى الثانوى العام، حيث يؤدى الطلاب يوم الأحد 30 أكتوبر: امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية للشعبتين.

- يوم الإثنين 31 أكتوبر: امتحان مادة اللغة الإنجليزية للشعبتين.

- يوم الثلاثاء 1 نوفمبر: امتحان لغة أجنبية ثانية للشعبتين.

- يوم الأربعاء 2 نوفمبر: امتحان مادة الاحياء لشعبة علمي، والتربية الوطنية لشعبة أدبي.

- يوم الخميس 3 نوفمبر: امتحان مادة الأحياء للشعبة العلمية، والجغرافيا للشعبة الأدبية .

- يوم الأحد 6 نوفمبر: امتحان مادة الكيمياء للشعبة العلمية، والتاريخ للشعبة الأدبية.

- يوم الإثنين 7 نوفمبر: امتحان الرياضيات للشعبتين .

- يوم الثلاثاء 8 نوفمبر: امتحان مادة تطبيقيات رياضية للشعبة العلمية ، وامتحان مادة علم النفس للشعبة الأدبية.

- يوم الأربعاء 9 نوفمبر: امتحان مادة كمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات للشعبتين.